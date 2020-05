Un marché débarque au port d’Hauterive

Un marché à quelques mètres des bateaux. Dès ce samedi et à l’avenir, un nouveau rendez-vous se tient bimensuellement au port d’Hauterive. Maraîchers, pêcheurs et producteurs locaux montent leur stand deux samedis par mois durant tout l’été et plus si affinités. Une initiative remise au goût du jour par Les Trempeurs d’Hauterive.