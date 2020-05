RHNe dans les chiffres noirs

C’est une première depuis 2013, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a présenté vendredi des comptes bénéficiaires. L’exercice 2019 se solde par un bénéfice de près de 3 millions de francs, alors que le budget tablait sur l’équilibre budgétaire.







Activité ambulatoire et stationnaire en hausse

Cette situation financière exceptionnelle s’explique notamment par le développement de l’activité ambulatoire et stationnaire. Celui-ci a permis d’augmenter les recettes liées aux patients de 24 millions par rapport à 2018 (+8,7%), alors que dans le même temps, la hausse des charges n’atteint pas les 16 millions (4,7%). RHNe annonce dans un communiqué que les prestations ambulatoires et stationnaires sont en augmentation sur tous ses sites et souligne une activité accrue sur le site de La Chaux-de-Fonds.

L’exercice comptable de 2019 s’est bouclé sur un résultat d’exploitation de 34,3 millions de francs. Ce dernier tient compte d’une subvention extraordinaire de 32 millions accordée par l’Etat et de l’amortissement des bâtiments cédés à celui-ci de 4,1 millions. Avec la capitalisation de l'institution par l’Etat (200 millions), le bilan au 31 décembre 2019 est intégralement assaini.





Un avenir incertain

RHNe avertit d’une pression financière très forte ces prochaines années. D’une part, la diminution de la rétribution des prestations d’intérêt général par le canton devrait signifier la perte d’une dizaine de millions de francs pour les finances. D’autre part, la pandémie de Covid-19 aura aussi un impact important avec un manque à gagner de plusieurs millions pour l’exercice 2020. Dans son communiqué, RHNe évoque de futures discussions avec l’Etat pour obtenir un éventuel soutien dans le but d’atténuer les effets de la crise sanitaire. /comm-dsa