Les salles de spectacle pourront rouvrir à des conditions très strictes

Les salles de spectacle devraient théoriquement rouvrir le 8 juin, à condition que le Conseil fédéral donne son feu vert. La branche des arts vivants a publié cette semaine les mesures qui permettraient de répondre aux exigences fixées par l’Office fédéral de la santé.

Organiser des répétitions s’annonce d’ores et déjà compliqué. Les comédiens doivent par exemple éviter tout contact corporel entre eux. Du côté des danseurs, si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée, la proximité ne doit pas durer plus de 5 minutes. Les orchestres devront quant à eux installer une paroi de plexiglas entre le piano et les instruments à vent. Dans la pratique, ces conditions rendent le travail des acteurs culturels très compliqué, voire, selon eux, impossible.