Puces en ligne pour la Fête de mai

La Fête de mai de La Chaux-de-Fonds survit cette année sous une autre forme à la crise du coronavirus. Comme ils l’avaient laissé entendre au moment de l’annonce de l’annulation, le marché aux puces connaît une version en ligne. Depuis ce jeudi, plus de 50 stands sont à découvrir sur le site de la Ville. Vendeurs et acheteurs pourront échanger via courriel.

Quant à la Mini-Trotteuse, elle a été revue en relais virtuel. Celui-ci prendra fin ce samedi à 16h30 devant l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, avec la remise du cœur symbolique aux membres du personnel du RHNE. /comm-lre