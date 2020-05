La circulation des trains a été perturbée dans le Val-de-Travers jeudi après-midi. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Fleurier et Buttes. Un bout de rail endommagé en était la cause, selon le service communication de TransN. L'incident a entraîné la suppression d'un train. Des travaux complémentaires seront encore nécessaires entre 9h00 et 11h00 vendredi matin pour terminer les réparations. Un service de bus sera alors momentanément remis en place. /comm-gtr-lre