Commerce de proximité : 13 dossiers retenus

L’appel à projets lancé en novembre dans le canton de Neuchâtel a rencontré un vif succès : 75 dossiers ont été déposés pour dynamiser le commerce de proximité et promouvoir la consommation locale. Le canton a retenu 13 projets, qu’il cofinancera pour un montant total de 300'000 francs.

Le canton a sélectionné « les projets qui lui paraissaient être les plus susceptibles de profiter au plus grand nombre d’acteurs et de partenaires et qui intègrent les enjeux du développement durable », a-t-il indiqué lundi dans un communiqué. Un montant de 65'000 francs sera investi dans des projets à portée cantonale, tandis que 235'000 francs seront affectés à des projets localisés dans les quatre grandes régions du canton.

Les initiatives retenues vont permettre « de mieux promouvoir les produits régionaux, de faciliter une consommation locale ou encore de rendre les centres de nos villes et villages plus conviviaux », a expliqué le canton. « La crise actuelle du Covid-19 nous fait prendre conscience de l’importance de la résilience locale, de l’entraide et de la collaboration, des notions qui sont au coeur des projets proposés », a-t-il ajouté.

Pour préserver au mieux la dynamique créée, y compris parmi les projets qui n’ont pas pu être soutenus cette fois-ci, le canton et les régions souhaitent garder contact avec l’ensemble des acteurs qui se sont manifestés, notamment en vue d’autres appels à projets prévus ultérieurement. Certains dossiers ont par ailleurs été réorientés vers d’autres possibilités de cofinancement. /ATS-gtr