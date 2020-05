Maladie porcine détectée au Val-de-Ruz

Un cas de SDRP (Syndrome Dysgénésique et Respiratoire du Porc) a été découvert dans une petite exploitation de la commune de Val-de-Ruz. Début mai, l’animal malade a été transporté au Tierspital de Berne, où il a été euthanasié. Le SDRP est une maladie d’origine virale très contagieuse et parfois mortelle pour les porcs. Elle est sans danger pour l’être humain. La viande de porc peut être consommée sans danger.



Surveillance accrue

Après la découverte de ce cas, des mesures strictes ont été mises en place pour empêcher la propagation du virus et éradiquer la maladie. Des analyses sont en cours afin de déterminer si d’autres porcs ont été contaminés. A plus large échelle, les porcheries à proximité du foyer feront l’objet de surveillance. Les agriculteurs concernés seront informés directement par le service de la consommation et des affaires vétérinaires. Toute personne qui détient des porcs est tenue d’annoncer les cas suspects à son vétérinaire d’exploitation. /comm-cto