La Police neuchâteloise rouvre son guichet à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds

Compte tenu de l'assouplissement des mesures visant à combattre le Covid-19, la Police neuchâteloise rouvre le guichet de l'Hôtel-de-Ville, dès le lundi 11 mai. Une décision prise de concert avec la sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds.



A partir de lundi, la police n'exploitera plus le guichet du poste de SISPOL au Passage de la Bonne-Fontaine 36. Les citoyennes et les citoyens doivent donc se tourner vers la place de l'Hôtel-de-Ville 1, ou auprès des bureaux de Neuchâtel et Fleurier.

La Police neuchâteloise recommande toutefois de prendre contact par téléphone avant de se rendre dans l'un de ces postes. Elle rappelle l'existence de l'application E-police, qui permet de déclarer par voie électronique les vols simples, les dommages à la propriété ou les pertes de plaques d'immatriculation, par exemple. /comm-jhi