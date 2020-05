Reprise de l’horaire régulier transN le 11 mai

Les prestations habituelles de transN seront à nouveau assurées dès le lundi 11 mai. Une reprise en phase avec la deuxième étape de sortie du semi-confinement décidée par le Conseil fédéral. Toutes les entreprises de transport public de Suisse retrouvent un horaire régulier. Les activités touristiques restent quant à elles suspendues, à savoir l’exploitation de la ligne 370 (La Chaux-de-Fonds - La Vue-des-Alpes) et le transport de VTT au funiculaire de Chaumont. La desserte de la ligne 590 s’arrête à Verrières, Meudon car la circulation sur le territoire français reste suspendue. Tous les services nocturnes restent interrompus jusqu’à nouvel avis.

Mesures de sécurité

Quant aux mesures de sécurité à respecter dans les transports publics : les pendulaires doivent, dans la mesure du possible, éviter les heures de pointe. La vente de billets par les conducteurs est suspendue, et les voyageurs sont invités à respecter des distances de sécurité aux arrêts, aux guichets et distributeurs, ainsi que dans les véhicules. Si la distance de deux mètres ne peut être respectée, le port d’un masque est préconisé. Les entreprise de transport renforcent aussi les mesures de nettoyage. /comm-cto