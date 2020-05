Les lauréats du Prix de l’énergie sont connus

Le nouveau Prix de l’énergie de la Ville de Neuchâtel tient ses lauréats. Dans la catégorie « locataires », c’est un groupe de collaborateurs du Centre médical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche qui a été désigné. Ces employés ont passé au crible les transports des collaborateurs et des patients, la gestion du bâtiment, le matériel médical et du secrétariat, le numérique et enfin la promotion de la santé, projetant d’y faire à chaque fois des économies d’énergie.

Dans la catégorie « propriétaires », le prix a été remis à la Famille Oesch à Neuchâtel. Cette dernière a pris une série de mesures pour réduire sa consommation d’énergie dans tous les aspects de son quotidien : chauffage, eau, électricité et réduction des déchets.

Ce mardi, les nouveaux ambassadeurs ont reçu chacun 3'000 francs lors d’une cérémonie. La Ville de Neuchâtel avait lancé en début d’année ce prix dans le cadre de sa Stratégie énergétique 2035. Un prix qui s’adresse à toute personne domiciliée à Neuchâtel, mais aussi à Corcelles-Cormondrèche, à Peseux et à Valangin, communes faisant partie de la fusion. /comm-rgi