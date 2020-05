Fuite d'acide sulfurique dans une piscine à Estavayer-le-Lac

Police et pompiers fribourgeois ont dû intervenir lundi matin pour une fuite d'acide sulfurique à la piscine du Cycle d'orientation de la Broye à Estavayer-le-Lac. Aucun blessé n'est à déplorer, ni aucun danger pour la population et l'environnement.

Une centaine de litres d'acide sulfurique s'est écoulée d'une cuve située dans un local technique, à côté de la piscine, précise un communiqué publié mardi. Les sapeurs-pompiers des Centres de renfort d'Estavayer-le-Lac et de Morat, ainsi que les Polices communale d'Estavayer-le-Lac et cantonale ont été alarmés et dépêchés sur le site.

Lors de la découverte de l'incident par le responsable technique du bâtiment, il restait environ 250 litres de produit dans la cuve défectueuse. Les forces d'intervention ont bouclé les lieux et établi un périmètre de sécurité, avant de transférer le solde de l'acide sulfurique de la cuve défectueuse dans un conteneur extérieur.

Selon les premiers éléments, toute intervention extérieure a pu être exclue. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Le degré de pollution du sol doit aussi être évalué. /ats-comm-rgi