Des étudiants en situation précaire

Concilier un job et des études, ce n’est pas toujours facile. Mais en période de crise économique, c’est encore plus compliqué. À cause du coronavirus, de nombreux jeunes ont perdu le travail qui leur permettait de financer leurs études. Pour certains d’entre eux, la situation est très précaire, s’inquiète le vice-président de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN), Romain Dubois :