Une course aux œufs malgré le virus à Cressier

Cressier tient à ses traditions, même pendant la pandémie de coronavirus. La traditionnelle Course aux œufs a été maintenue en ce premier dimanche de mai malgré l’annulation de la Fête du vin nouveau. La 141e édition s’est tenue à huis clos et en toute sécurité.

Pour se conformer aux règles sanitaires, il n'y avait pas de public et un effectif réduit à cinq personnes pas une de plus, à savoir: un lanceur, un coureur, deux receveurs et un suiveur. Quelques renforts ont assuré la sécurité aux entrées du village.

La course a été filmée et elle est diffusée sur les réseaux sociaux.

Depuis 1879, la Course aux œufs commémore la Dédicace de l’Église St-Martin. /comm-sma