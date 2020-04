Ce bruit qui rend malade

Un nombre croissant de personnes sont gênées par les bruits de moteur inutiles, notamment la nuit. C'est le constat établi mercredi par plusieurs associations à l'occasion de la Journée internationale contre le bruit. Celle-ci est l'occasion d'attirer l'attention sur les troubles du sommeil et, par conséquent, de la santé dus avant tout à ces nuisances sonores. Une mauvaise qualité de sommeil peut provoquer à terme des maladies cardiovasculaires ou du diabète, selon un communiqué signé notamment par le Groupeement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit.







Responsabilité individuelle



Surtout, la journée a aussi pour but de sensibiliser les usagers de la route. Il revient en effet aux conducteurs d'éviter ces nuisances. La conduite à haut régime, les accélérations rapides, les tours inutiles dans les localités ainsi que le tuning visant à augmenter le niveau sonore constituent des bruits à éviter et sont interdits par la législation. « En adoptant de tels comportements, certains individus placent leur plaisir personnel au-dessus du besoin de tranquillité ressenti par beaucoup d’autres. Un style de conduite écologique et respectueux à bas régime permet d’éviter nombre de bruits inutiles. Dans les endroits et aux moments où le besoin de calme est important, la retenue est de mise », concluent les associations.



