Le Rock Altitude Festival repoussé d'une année

La 15e édition du Rock Altitude Festival est reportée. L’événement musical loclois devait se tenir du 12 au 15 août prochains à la Patinoire du Communal. En raison bien évidemment des mesures sanitaires liées au Covid-19, il a été repoussé d’une année et il a d’ores et déjà été agendé du 11 au 14 août 2021.

Dans leur communiqué diffusé mardi, les organisateurs soulignent que cette décision n’a pas été prise de gaieté de coeur mais qu’elle était inévitable : « C’est un coup dur pour le festival. En tant qu’association à but non lucratif, le comité doit trouver des solutions pour les frais déjà engagés ». Ceux-ci précisent encore que tous les billets et abonnements déjà achetés seront intégralement remboursés. /comm-mne