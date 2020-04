L’annulation de la Fête des vendanges, un coup dur de plus

La plus grande manifestation cantonale passe aussi à la trappe. La Fête des vendanges n’aura pas lieu cette, pandémie de Covid-19 oblige. Cette décision a été prise et annoncée par la direction de la Fête mardi matin. L’événement, qui réunit plus de 300'000 personnes durant trois jours dans les rues de Neuchâtel, devait se tenir les 25, 26 et 27 septembre. C’est un coup dur économique notamment pour les finances de nombreuses associations qui tiennent un stand lors de la fête.