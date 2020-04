Forte affluence pour la réouverture des magasins de jardinage

Leur réouverture était très attendue. Les magasins de jardinage peuvent, à nouveau, accueillir des clients depuis lundi matin après six semaines de fermeture, coronavirus oblige. Dans le Jura, la succursale de Landi a été prise d’assaut à Alle. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour se fournir en fleurs, terreau et autres plantons. Vers 9h, le parking était quasiment complet, alors que les clients devaient patienter aux caisses et, parfois, à l’entrée du magasin. Les responsables ont décidé de ne laisser entrer que 50 personnes à la fois pour assurer le respect des différentes mesures de précaution. /alr