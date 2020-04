SPANE : pas ou peu d'abandons liés au virus mais un avenir financier incertain

Chute des dons de particuliers et des demandes de pensions estivales

Mais les nouvelles sont moins réjouissantes concernant les finances. La SPANE constate une baisse importante des dons, source principale de revenus et donc essentiels à sa survie, mais aussi une baisse des réservations de pensions pour l’année. L’incertitude quant aux mesures internationales implique que des propriétaires d’animaux envisagent de renoncer aux vacances d’été et de garder ainsi leurs compagnons à quatre pattes près d’eux. Chantal Yerly, la présidente de la SPANE, estime le manque à gagner entre 5000 et 6000 francs pour le chapitre des pensions.