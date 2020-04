Les commerces seront sous surveillance

Dès lundi 27 avril, les premiers commerces pourront rouvrir dans le cadre de la première phase. Les magasins de bricolage, les jardineries et les fleuristes, ainsi que les salons de coiffure, de massage, de tatouage et de beauté, sont autorisés à reprendre leurs activités, tout comme les établissements en libre-service (stations de lavage pour voitures, solarium, champs de fleurs). Avant l’ouverture, chaque commerce est appelé à définir des mesures de protection de ses clients et de ses employés, selon le cadre définit par la Confédération.

L’hygiène, la distanciation sociale et la protection des personnes vulnérables sont évidemment au centre de ces mesures. Chaque client est, par ailleurs, tenu de respecter les règles.

Des contrôles réguliers seront effectués par les autorités cantonales dans les établissements concernés. Les commerces non conformes pourront être fermés s’ils ne respectent pas les règles.

Les autorités cantonales rappellent que les règles de base d’hygiène, de distanciation sociale et d’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public sont toujours applicables. /swe-comm