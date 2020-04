Un défi sportif en faveur des commerçants du Val-de-Travers

Quand la sueur permet de récolter des fonds pour le commerce de détail et les restaurants. L’idée a été lancée par le copropriétaire de la salle de sport CrosseLaFee à Couvet, Mario Arcolaci. En pleine crise du coronavirus, il s’est demandé comment il pouvait aider les commerces fermés dans le Val-de-Travers. Au vu de son métier, l’idée de créer un défi sportif est donc assez vite venue et les athlètes de sa salle ont répondu présents. En tout 19 membres, Mario Arcolaci y compris, se lanceront un défi ce samedi : en une heure, faire le maximum de tours possibles de 100 répétitions de corde à sauter, 10 soulevés de terre et 15 burpees. Des exercices choisis précisément afin de ne pas fatiguer les sportifs trop rapidement.