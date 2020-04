L’heure de la reprise a sonné pour le RHNe

Dès lundi, les consultations ambulatoires et les opérations chirurgicales non-urgentes seront à nouveau possibles au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois. Ces activités étaient en pause depuis le 13 mars et le début de la crise du Covid-19. Une reprise rendue possible grâce à la baisse du nombre de patients hospitalisés atteint du coronavirus. Son taux étant passé de près de 25% il y a quelques semaines à seulement 13%.

Reste que la difficulté, dès la semaine prochaine, consistera à faire cohabiter la prise en charge des patients Covid et le reste des activités. Pour garantir la sécurité de tous, le RHNe maintiendra une séparation totale des flux. Avant sa venue à l’hôpital, chaque patient sera questionné par téléphone pour prévenir d’éventuels symptômes du coronavirus. En cas de suspicion sa prise en charge sera reportée si elle n’est pas urgente.

A leur arrivée à l’hôpital, tous les patients se désinfecteront les mains et seront équipés d’un masque. Des frottis seront également effectués au plus tard 5 jours avant chaque intervention chirurgicale pour déterminer si le patient est positif au Covid-19 ou non. A noter que toutes les salles d’opération ne seront pas ouvertes d’emblée pour éviter tout embouteillage du dispositif hospitalier.

Par ailleurs, l’interdiction des visites reste en vigueur. Seuls seront autorisés les parents pour les enfants hospitalisés, les proches pour les situations de fin de vie et les visites sur demandes des équipes médico-soignantes qui évaluent les situations particulières.





Fin de l’engagement militaire

Le RHNe nous a également informés qu’au vu de la baisse du nombre de patients Covid, il allait renoncer dès cette fin de semaine à l’aide de l’armée. La collaboration avec la protection civile reste, elle, encore d’actualité pour des missions d’accueil et d’orientation. /rgi