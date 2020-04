Juracime devra réduire ses émissions

Confiant pour l'avenir



Pour le directeur de Juracime, Christophe Veuve, il s’agit d’un : « sacré défi » vu que cette somme est considérable par rapport à la taille de l’exploitation. Toutefois, l’entreprise se veut confiante par rapport à l’avenir. Les nombreux projets prévus dans le canton de Neuchâtel pour ces prochaines années devraient permettre à Juracime de pouvoir encaisser cette dépense sans mettre en péril ses activités.

En Europe, l'Allemagne et la Suisse figurent parmi les pays les plus exigeants en matière d'émissions. La révision de l'ordonnance sur la protection de l'air est en consultation jusqu'au 20 août. Elle concerne aussi les oxydes de soufre, l'ammoniac et les composés organiques volatils (COV), qui se forment lors de la combustion de différents matériaux. Juracime a désormais cinq ans pour se mettre aux normes. /jha-ats