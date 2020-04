Usinesonore annule sa 7e édition

Après les autres festivals, Usinesonore déclare à son tour forfait. La manifestation qui devait se dérouler à La Neuveville du 10 au 13 juin a annoncé mercredi qu’elle annule sa 7e édition à cause de la pandémie de Covid-19. Les organisateurs disent avoir pris leur décision car « les chances de pouvoir organiser un événement de qualité dans ces conditions - même redimensionné - étaient trop incertaines, et qu'il était nécessaire de stopper toute activité avant le début du montage afin de préserver la santé financière d'Usinesonore et la suite de ses aventures ».

Les billets d'ores et déjà achetés peuvent être remboursés en prenant contact via billetterie@usinesonore.ch. /comm-jrg