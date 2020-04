Des patients atteints de Covid-19 pourront aller chez leur généraliste

Les acteurs neuchâtelois de la santé se réorganisent. En cette situation particulière liée au coronavirus, les hôpitaux, la Société neuchâteloise de médecine et les médecins de famille et de l'enfance adaptent leur dispositif. L'objectif est notamment de renforcer les liens entre les médecins de famille ou les spécialistes et leurs partients, mis à mal ces derniers temps. Désormais, chaque structure de soin est classée selon trois filières :

Les structures A reçoivent uniquement des personnes sans symptômes liés au Covid-19.

Les structures B sont « mixtes ». Elles accueillent des patients en lien avec le coronavirus, mais aussi ceux présentant d’autres problèmes.

Les structures C traitent exclusivement les patients atteints ou suspects de Covid-19. Ce sont notamment elles qui prennent en charge les situations où les symptômes s’aggravent.