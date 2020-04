Des bons d’achat solidaires

Des indépendants et des étudiants se sont unis pour créer Ensemble19 : une plateforme qui permet de soutenir les commerçants, entreprises et artisans locaux pendant la pandémie. Ces derniers sont pour la plupart interdits d’ouverture depuis plusieurs semaines et certains sont durement touchés par la crise du coronavirus. Ainsi, Ensemble19 permet d’acheter des bons, utilisables dès que ces commerces pourront rouvrir. Il est également possible de faire des dons sur la plateforme.

L’action est soutenue par la Ville de Neuchâtel et doit permettre de faire « respirer l’économie locale ». Quelques 130 commerces sont déjà recensés sur le site. /comm-cto