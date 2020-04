Un marché décentralisé à Neuchâtel

Le marché se transforme pour faire son retour à Neuchâtel. Les autorités communales et les maraîchers ont annoncé mercredi avoir trouvé une solution décentralisée, validée par le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires. La place du Port, le Jardin anglais, la place des Halles, le Coq d’Inde, la Coudre et Serrières accueilleront entre un et quatre maraîchers quotidiennement à partir du lundi 20 avril. Au total, entre 20 et 30 marchands pourront reprendre une activité de vente alimentaire à Neuchâtel. Ils s’organiseront sous forme de tournus pour proposer une offre diversifiée du lundi au samedi de 7h30 à 16 heures. La formule doit permettre aux maraîchers d’écouler leur production et de respecter les règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Le marché de Fleurier avait déjà opté pour une formule décentralisée. /comm-gtr