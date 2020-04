Pendant la crise, le Secours d’hiver est là !

La crise vous touche et vous avez besoin d’aide ? Le Secours suisse d’hiver peut vous donner un coup de pouce. L’œuvre d’entraide vient en aide aux familles et aux plus démunis touchés par cette crise au travers d’une aide sous forme de bons alimentaires. Par ailleurs, la section neuchâteloise du Secours d’hiver rappelle que ses principales prestations restent disponibles. Ceci passe par la remise de biens en nature, la prise en charge de factures urgentes ou encore le soutien aux enfants.

Les demandes sont à adresser par courriel à neuchatel@secours-d-hiver.ch, ou au 032 534 37 05. /comm-aju