Des travaux sur la H10

Le mauvais état de la chaussée entre Travers et le pont du Crêt-de-l’Anneau ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Le Canton de Neuchâtel lance des travaux de réfection sur une portion de la H10 qui n’a pas été retouchée depuis 20 ans. Le Service des ponts et chaussées va donc opérer un réaménagement complet de la route. Les travaux qui commenceront au milieu du mois vont durer jusqu’en septembre.

Le dernier entretien réalisé sur le tronçon remonte au début des années 2000 et son état de dégradation actuel oblige à l’engagement de travaux d’importance. Dans le secteur concerné, le volume de trafic avoisine les 9'000 véhicules par jour.





Une piste cyclable

Une piste mixte cycles-piétons sera aussi aménagée au sud de la chaussée. Elle sera séparée du trafic par une zone verte. Cela devrait permettre d’assurer la liaison cyclable entre Travers et Noiraigue. D’autres travaux sont aussi prévus avec la suppression du trottoir au nord de la chaussée et l’aménagement d’un passage de mobilité douce sous le pont du Crêt-de-l’Anneau. Selon le Service des ponts et chaussées, le trafic devrait normalement être maintenu sur deux voies de circulation. /comm-jha