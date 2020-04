Premier bilan positif pour la monnaie locale de La Chaux-de-Fonds

La monnaie locale de La Chaux-de-Fonds l’Abeille semble avoir séduit partenaires et utilisateurs. Depuis son lancement, en décembre 2019, elle a déjà recueilli 375’000 francs. Une commande de 3’000 nouvelles cartes Abeille a été passée début 2020, après les 5’000 cartes initialement diffusées. Plus de 90 prestataires locaux participent au projet, soit des commerçants, des établissements publics et des institutions.

Le Conseil communal se réjouit de ces chiffres et veut poursuivre son soutien à cette monnaie locale ainsi qu’à la promotion du tissu commercial de la ville. /comm-cto