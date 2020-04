Prudence sous le soleil

Les beaux jours appellent à la vigilance. En cette période de pandémie de COVID-19, le climat printanier annoncé pour ce week-end fait craindre aux autorités une hausse des comportements à risques.

Pour aider et conseiller la population, les services de la santé publique des cantons du Jura et de Neuchâtel ont collaboré pour mettre sur pied un site internet. Il se nomme « gardonslecap-covid19.ch » et recense de nombreux conseils à appliquer en cette période de semi-confinement.

Le site est géré par la Fondation O2. Sa directrice rappelle que s'il n’est pas interdit de sortir et de se promener, il faut prendre certaines précautions. Chloé Saas :