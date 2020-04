Solidarité envers RHNe

La pandémie de Covid-19 suscite un très important élan de solidarité envers les hôpitaux et les soignants. Le joaillier italien Bulgari annonce ce mercredi qu’il va offrir 3'000 flacons de gel hydro-alcoolique, soit 2'000 litres, chaque semaine dès le 10 avril au Réseau hospitalier neuchâtelois. Ils seront conditionnés dans des bouteilles de 75ml recyclables et produits dans la manufacture de Lodi, qui fabrique habituellement les parfums de la marque. L’entreprise Celgene s’est, elle, engagée à donner 400 litres par semaine. Intercosmetica, GB Engineering, Jabil, Someco, Cartier et Cellap participent aussi en offrant des solutions hydro-alcooliques, des flacons ou des possibilités de reconditionnement. Ces dons contribuent à lever tout risque de pénurie.

Dans un communiqué RHNe relève également avoir reçu 180 candidatures volontaires pour intégrer ses équipes et une vingtaine de personnes se sont mises à disposition pour la garde d’enfants de collaborateurs. A cela s’ajoute une septantaine de logements et de chambres ont été mis à disposition gratuitement ou à des prix très abordables. /comm-mwi-jpp