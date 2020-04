Découverte à Neuchâtel : un vin vieux de 500 ans 

Les fouilles archéologiques, sous le sol de la Collégiale à Neuchâtel, sont terminées. Elles se sont achevées il y a une semaine à peine, en apothéose. Un cellier, datant du Moyen-Age, a été dégagé sous le parvis du cloître. Il s’agit là d’une sacrée découverte. Enterrée et très bien conservée, cette cave à vin date de plus de cinq cents ans. Elle compte une bonne dizaine d’immenses jarres en terre cuite. La moitié était parfaitement bouchonnée et remplie du précieux liquide. Le plus étonnant dans tout cela, c’est que ce vin du Moyen Âge est consommable, et même plutôt bon aux dires des spécialistes. Sous-directeur des Caves du Château d’Auvernier, Henry Grosjean explique pourquoi ce vin est resté si longtemps dans un excellent état de conservation :