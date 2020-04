Deux sondages pour les jeunes Chaux-de-Fonniers

Comment varier les plaisirs pendant le temps libre et ces temps de pandémie ? Le Service de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds lance deux sondages pour cerner les besoins des jeunes et de leurs parents en cette période où le coronavirus oblige la population à rester autant que possible à l’intérieur.

Le premier questionnaire est destiné aux parents d’enfants de la 1re à la 8e année. Le second concerne les jeunes de 12 à 17 ans.

Cette démarche doit permettre d’ajuster l’offre proposée aux parents et aux jeunes. /comm-mwi