Une ligne téléphonique pour les seniors isolés

Une aide de plus est mise en place pour les seniors. Une ligne téléphonique est ouverte depuis ce mardi avec l’organe de conduite régional Covid-19. Elle s’adresse aux aînés de La Chaux-de-Fonds, de La Sagne, des Ponts-de-Martel, de Brot-Plamboz et des Planchettes qui ne bénéficient pas de soutien de proches, de voisinage ou d’organismes d’entraide. Le but de cette ligne est de fournir un soutien aux seniors isolés et de les orienter vers des associations et des réseaux d’entraide. Les personnes concernées peuvent appeler le 032 967 61 99 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Les autres communes des Montagnes neuchâteloises pourraient par la suite être rattachées à la ligne mise sur pied au Locle (032 933 84 59). /comm-gtr