Des mesures bienvenues pour l'économie neuchâteloise

« Il y a une semaine, on n’avait rien ». Florian Németi, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, souligne la rapidité de réaction du Conseil d’Etat neuchâtelois. Lundi, le gouvernement a annoncé que les indépendants et les PME pourraient désormais demander des prêts. Des prêts uniques à hauteur de 5'000, 10'000 ou 15’000 francs, remboursables dans les deux ans. Cette décision doit permettre d’éviter les problèmes de liquidité à court terme, une des principales craintes recensées par la hotline mise sur pied par le canton la semaine passée.

Même si les mesures ne néduisent pas encore à tous les acteurs concernés, elles sont saluées par la CNCI et son directeur Florian Németi.