Steve Guerdat salue « une décision attendue »

Le cavalier de Bassecourt affirme que cela ne chamboule finalement pas grand-chose dans l’appréhension de la saison. « Evidemment tout était un peu programmé pour aller aux Jeux mais cette décision arrive suffisamment tôt pour éviter de n’avoir que ça dans la tête. Ce problème du virus est plus grave que le report d’un événement sportif. Je me dis que je suis encore plus un privilégié car j’ai la chance d’avoir un grand domaine dans lequel je peux continuer à monter mes chevaux et faire ce que j’aime », poursuit le Jurassien. Ses conditions d’entraînement ne variant pas beaucoup contrairement à des athlètes d’autres disciplines, il promet d’être fin prêt lorsque la saison pourra reprendre. /mle+jpi