« Moteur, action ! » à la grotte de Cotencher

Le film est principalement destiné aux élèves de 10 à 12 ans et sera projeté dans plusieurs classes du canton. Il s’inscrit plus largement dans le « Projet Cotencher », un programme de mise en valeur du plus vieux site archéologique neuchâtelois. Grâce au travail de différents acteurs du patrimoine cantonal, la grotte avait pu être ouverte à la visite publique dès juin 2018. /ara