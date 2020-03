De nouvelles connaissances sur les oiseaux migrateurs

Le printemps est arrivé et toute une série d’oiseaux sont de retour sous nos latitudes. Comme chaque année, ils sont nombreux à s’être réfugiés en Afrique pour passer l’hiver au chaud. La Station ornithologique suisse a publié cette semaine une étude sur ces migrateurs qui réapparaissent en Europe lorsque les arbres commencent à fleurir. L’institution a mené une analyse sur une vingtaine d’espèces. Elle a observé que les oiseaux qui rentrent par le détroit de Gibraltar et l’ouest de l’Europe arrivent en moyenne une semaine plus tôt que ceux qui empruntent la voie du Moyen-Orient.





Le climat en cause

Cette différence de date s’explique par le verdissement de la végétation qui est plus précoce à l’ouest de l’Europe qu’à l’est en raison des conditions climatiques, selon Sophie Jaquier, biologiste à la Station ornithologique suisse qui a examiné les données de quelques 600 géolocalisateurs portés par 23 espèces européennes. L’étude a notamment porté sur des cigognes, des hirondelles rustiques ou encore des rousseroles verderolles.





Les effets du réchauffement

Le document permet également à la Station ornithologique suisse d’envisager de potentiels effets à long-terme du réchauffement climatique. Lors de printemps précoces, certains oiseaux migrateurs courent le risque d’arriver « en retard » sur leurs sites de nidification, lorsque par exemple la disponibilité en proies pour leur progéniture est déjà sur le déclin. /comm-alr