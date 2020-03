Le Canton de Neuchâtel ferme les lieux publics

Afin de lisser le pic de l’épidémie, le Conseil d'État ordonne les dispositions d'applications suivantes, avec effet immédiat :

Dès minuit ce dimanche, tous les commerces seront fermés, à l’exception des commerces alimentaires, des marchés de fruits et légumes, des pharmacies, des commerces d’alimentation pour les animaux, des kiosques, des stations-services et des banques. Hormis les restaurants, qui pourront demeurer ouvert jusqu’à lundi 14h, tous les établissements publics sont fermés dès minuit, de même que tous les établissements de divertissement et de loisirs. Les denrées alimentaires et les biens de première nécessité resteront disponibles.

Les manifestations publiques ou privées de tous types sont interdites avec effet immédiat, à l’exception des réunions indispensables regroupant au maximum 20 personnes. Les mesures d’hygiène et de distance entre les personnes doivent en tous les cas être respectées strictement.

De façon générale, tous les guichets de l’administration cantonale sont en principe fermés dès lundi. Des exceptions peuvent être autorisées par les chefs de départements, afin de garantir les prestations essentielles et les services impératifs à la population. Les contacts par télécommunication (téléphone, courrier électronique, etc.) ou par courrier doivent être la règle, les services peuvent prévoir de recevoir sur rendez-vous les usagères et usagers en cas de nécessité avérée. Les communes seront invitées à faire de même dans les prochains jours.





Dans un communiqué, les autorités cantonales ajoutent que « ralentir la propagation du virus est notre seule chance de pouvoir faire face à cette épidémie et préserver un système de santé capable de répondre aux besoins de soins de chacune et chacun. Ralentir la progression du virus, c’est maintenant! Et c’est la responsabilité de toutes et tous. Pour cela il est indispensable de respecter strictement les consignes émises par la Confédération et les cantons ». /comm-rgi-jpp