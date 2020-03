Coronavirus : épidémie de faux conseils

Consommer des boissons chaudes ne tue pas le coronavirus, pas plus que de manger de l’ail ou de s’exposer au soleil. De faux remèdes circulent ces jours sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Ces conseils infondés ont été regroupés par l’Organisation mondiale de la santé sur son site Internet, elle tente ainsi d’en finir avec les idées reçues.

Selon ces messages, le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt à partir d’une température de 26 à 27 degrés. Il suffirait alors de boire son thé bien chaud et de s’exposer au soleil pour prévenir la contamination. Il n’en est rien selon l’OMS. Même si s’hydrater est une bonne chose, quelle que soit la température de l’eau qu’on boit ou de notre bain, la température du corps reste comprise entre 36,5 et 37 degrés. De plus, l’OMS rappelle que des cas de Covid-19 ont aussi été enregistrés dans des pays au climat chaud et humide. À l’heure actuelle aucun lien n’a été prouvé entre la propagation du virus et la saison.

Concernant les aliments, aucun n’est particulièrement protecteur. L’OMS indique que l’ail peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, mais que rien ne prouve que sa consommation protège du coronavirus. L’huile de sésame non plus ne tue pas le virus. Pas plus que les solutions salines et les gargarismes.

L’OMS rappelle encore les bons gestes à adopter : se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et éviter les contacts physiques. /mdu