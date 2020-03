Le tir, entre sport et tradition

Le tir sportif est une tradition en Suisse comme dans le canton. Les Galeries de l’Histoire de Neuchâtel proposent dès dimanche une exposition sur cette pratique. Elle se repose sur les archives des Nobles Compagnies des Mousquetaires et des Fusiliers. Deux sociétés créées en 1406 à Neuchâtel et dont les armes, prix et autres objets ont été en grande partie conservés au Musée du Tir.

Deux membres du Club de Tir de Neuchâtel-Sports s’y sont replongés et ont recensé et inventorié ce matériel. Un travail qui a donné l’idée au Musée du Tir, qui souffre de son manque de visibilité (l’institution ne possède pas de lieu attribué, à l’exception d’un espace dans la Maison des Halles) de faire cette exposition en partenariat avec les Galeries de l’Histoire.