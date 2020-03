« Donner une voix aux travailleuses et travailleurs du sexe » : c’est le but que se fixe Médecins du Monde Suisse. Un événement autour de la question a lieu ce jeudi au Théâtre du Pommier à Neuchâtel. Une conférence et table ronde ont lieu dès 14h, et un spectacle intitulé « Je l’appelais maman », est programmé à 20 heures.

Antoine Morata, responsable de la communication de Médecins du Monde, était l'invité de la Matinale RTN: