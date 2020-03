Norbert Valley acquitté

Plaider l'acquittement

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont avancé que Norbert Valley vouait sa vie aux autres. Selon les avocats: « Condamner les personnes qui aident les sans-papiers de manière si altruiste est contre-productif surtout qu’une condamnation ne servirait aucun objectif concernant la politique migratoire ». Et reprendre cette phrase de l’un des témoins: « On a affaire à un pasteur et non à un passeur. »

Finalement, ces arguments ont séduit le tribunal qui n'a pas suivi le Ministère public. Norbert Valley est, lui, acquitté. Le Ministère public a 30 jours pour faire appel. /jha