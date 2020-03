Pas de Technical Watchmaker Show cette année. Les organisateurs ont décidé d’annuler ce jeudi l’événement « en respect avec les règles sanitaires et dans le but de préserver la sécurité des exposants et des visiteurs », peut-on lire dans un communiqué.

Le salon de la sous-traitance horlogère chaux-de-fonnier devait se tenir du 28 avril au 2 mai à La Chaux-de-Fonds. L’événement pourrait éventuellement rebondir en automne. /comm-dsa