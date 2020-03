Covid-19 : RHNE et CNP adaptent leur organisation

Dès vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel avis, le RHNe repoussera les interventions chirurgicales planifiées non urgentes. Le développement de l’épidémie de coronavirus conduit à un besoin croissant en personnel et en lits.

Les patients concernés par cette mesure pour la fin de cette semaine ont été prévenus par téléphone.

Le RHNe fait face à une augmentation continue d’hospitalisations de personnes atteintes par le Covid-19.

Les opérations suspendues seront replanifiées dès que la situation sanitaire permettra une prise en charge dans des conditions optimales.

De son côté, le CNP met en œuvre trois mesures concernant directement les patients : la limitation des consultations ambulatoires, des restrictions sur les visites aux patients des unités hospitalières de Préfargier et des unités résidentielles de Perreux et la fermeture des cafétérias de Préfargier dès le 13 mars et jusqu’à nouvel avis.

Concernant les consultations ambulatoires, les patients présentant des symptômes grippaux ou qui ont été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 doivent appeler leur thérapeute avant le rendez-vous. La consultation sera soit repoussée, soit effectuée par téléphone.

Au sujet des visites sur les sites de Préfargier et de Perreux, les personnes sont priées de téléphoner aux équipes avant de se déplacer, pour une évaluation au cas par cas. /comm-cwi