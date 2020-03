Un hiver doux et pauvre en neige pour les téléskis neuchâtelois

Important investissement en vue à La Corbatière

La situation la plus problématique se présente du côté de La Corbatière Roche-aux-Crocs. Le domaine de la vallée de La Sagne n’a pu ouvrir que huit jours sa plus petite installation. Pas assez pour remplir convenablement les caisses. Or trois pylones devront être changés, avec à la clé une somme d’environ 30'000 à 50'000 francs à trouver. Un investissement imposé par le Concordat intercantonal des téléskis pour que l’installation puisse à nouveau tourner l’hiver prochain. /lre