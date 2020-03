Le SINE victime du coronavirus

Le 10e anniversaire du Salon immobilier neuchâtelois ne sera pas célébré cette année. La manifestation prévue du 29 avril au 3 mai aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel est annulée à cause du coronavirus. Dans un communiqué, le comité d’organisation souligne que « le bon sens et la sécurité de la population passent avant les intérêts économiques ». Il se plie donc aux recommandations des instances cantonales et fédérales.



A l’heure actuelle pourtant, les manifestations de plus de 1000 personnes en Suisse ne sont interdites que jusqu’au 15 mars. Les organisateurs du SINE ont cependant préféré anticiper pour éviter une catastrophe financière. Les explications du directeur du Salon immobilier neuchâtelois, Frédéric Pont :