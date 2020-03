Le Carnavallon 2020 est annulé

C'est l'une des plus importantes manifestations du Val-de-Travers qui n'aura pas lieu cette année.« La décision, bien que difficile à prendre, a été unanime : l’édition 2020 du Carnavallon prévue les 3, 4 & 5 avril prochain est annulée. » annonce mardi le comité d'organisation.

Le Carnavallon applique les recommandations de la Confédération d’annuler toutes les manifestations de plus de 1'000 personnes à cause de l’épidémie de coronavirus. Le complément de la part du canton de Neuchâtel d’interdire les événements de plus de 500 personnes dans un endroit confiné concernait aussi le rendez-vous vallonnier.

L’étude de cette situation a fait pencher la décision du comité du Carnavallon vers l’annulation de l’événement qui se tient habituellement dans la patinoire et les rues de Fleurier

Contacté, le co-président Florian Margot nous a assuré que le rendez-vous n'était pas menacé ces prochaines années. Il a aussi précisé que le comité allait entreprendre les démarches pour rembourser tous les billets achetés en prévente. /swe