La Semaine de la durabilité mise sur la biodiversité

La Semaine de la durabilité de Neuchâtel a lieu du 7 mars au 15 mars. Cette troisième édition met l’accent sur la biodiversité. Au travers de plusieurs événements, les organisateurs veulent sensibiliser l’ensemble de la population neuchâteloise, et non pas seulement les universitaires, essentiellement déjà convaincus par la thématique.

Au programme donc : un stand des métiers durables mardi matin à l‘Université de Neuchâtel, une soirée sur la durabilité gourmande jeudi soir au Muséum d’histoire naturelle de la ville, ou la biodiversité en forêt samedi au Jardin botanique de Neuchâtel. Attention, car certaines manifestations ont été annulées à cause de l’épidémie du coronavirus. Le programme actualisé se trouve ici .

En Suisse, 36 hautes écoles et plus de 400 bénévoles organisent différentes Semaines de la durabilité. Un réseau international a aussi été créé en 2019, la Sustainability Week International. Il a pour but d’aider les hautes écoles du monde entier à sensibiliser la population à la durabilité forte et à l’urgence climatique. /swe