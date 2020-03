Les Neuchâteloises jettent le patriarcat dans les flammes

La manifestation neuchâteloise n’était qu’un événement parmi d’autres de cette journée. Les femmes se sont réunies un peu partout en Suisse et ont participé à une flash-mob commune à 15h24.

Ce week-end a aussi été l’occasion pour l’Association Solidarité femmes de remettre le prix du concours de créatrices lancé à l’occasion de la grève du 14 juin, et dont le thème était la prévention des violences domestiques. C’est le projet intitulé Joli jardin de Sophie Gagnebin et Camille de Pietro qui a été primé. Les deux femmes reçoivent 25'000 francs pour la réalisation d’un court-métrage sur le développement d’une relation entre 2 adolescents et ses possibles dérives. /mwi